ارتفاع أسعار الجملة للخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الاثنين، ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) للخدمات في اليابان خلال أكتوبر الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن بنك اليابان المركزي ارتفع مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي خلال الشهر الماضي ارتفاعا شهريا بنسبة 5ر0% مقابل استقراره دون تغيير في الشهر السابق.

كما ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر2% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 1ر2% فقط بعد ارتفاعه بنسبة 2% سنويا خلال الشهر السابق.

يضم مؤشر أسعار الجملة للخدمات في اليابان أسعار خدمات مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية والتأمين ومستودعات الجملة وتجارة التجزئة، وهو يقيس معدل تضخم الأسعار بالنسبة للشركات وليس بالنسبة للمستهلكين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الياباني الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع أسعار المنتجين (الجملة) ككل في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% شهريا بعد ترجعها بنسبة 2ر0% في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى تراجعها بنسبة 3ر0% شهريا خلال سبتمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة خلال أكتوبر الماضي بنسبة 8ر0% مقابل ارتفاع بنسبة 2ر2% خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة و2% وفقا للبيانات الأولية.