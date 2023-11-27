أفادت وزارة الخارجية القطرية، باستمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

أفادت وزارة الخارجية القطرية، باستمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بيان نشرته عبر حسابه على منصة إكس، مساء الاثنين: «في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، تم الإفراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة".

وأضاف البيان، أنه في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، تم الإفراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة.

وأشارت الخارجية القطرية، إلى أن قائمة المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، شملت 30 قاصرا وثلاث نساء، بينما شملت قائمة الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة، ثلاثة من حملة الجنسية الفرنسية واثنين من الجنسية الألمانية وستة من الجنسية الأرجنتينية.

وأشارت إلى أن مجموع المفرج عنهم من حماس بلغ 69 أسيرا، بينما بلغ مجموع من أفرجت عنهم إسرائيل 150 أسيرا من النساء والأطفال، وذلك ضمن التزامات الأيام الأربعة لاتفاق الهدنة