أشرف صبحي يشهد وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثالثة لـ«سبورتس إكسبو»

شهد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل إقامة النسخة الثالثة من معرض "سبورتس إكسبو 2025" مصر، والذى يقام خلال الفترة من (23-25) فبراير 2025، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، والذي تنفذه الوزارة، وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور أندروا بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وحازم حمادة المؤسس لمعرض سبورتس إكسبو مصر، محمد يحيي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، باترك ماكرينر، سامح فهمي وزير البترول الأسبق، والعميد محمد مرجان، المستشار فهد العطار رئيس شعبة تجار الرياضة بالغرفة التجارية،ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

بدأ المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثالثة لمعرض "سبورتس إكسبو"، بعرض فيديو عن النسختين الأولى والثانية.

وخلال كلمته، أشار وزير الشباب والرياضة إلى تأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي أن الرياضة أمن قومي، مما انعكس علي الإهتمام الغير مسبوق بالرياضة والرياضيين، مشيراً إلى إطلاق دراسة مساهمة قطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومعهد التخطيط القومي وجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن مشاركة قطاع الرياضة في الناتج الإجمالي المحلي جاءت بنسبة 1.3٪.

وأكد وزير الرياضة علي تقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو من خلال الشراكة مع شركة صاحبة الخبرة الكبيرة في المجال الرياضي، مشيراً إلى أن معرض سبورتس إكسبو واحد من أهم الشواهد التي عكست المكانة الرفيعة التي باتت تتبوأها المنظومة الرياضية المصرية علي الساحة الدولية.

وثمن وزير الرياضة إنشاء معرض إكسبو، مؤكداً أن معرض إكسبو يمثل منصة حيوية لتعزيز التواصل والابتكار في قطاعات الشباب والرياضة، ونحن نسعى لتعزيز دورنا في دعم هذه القطاعات وتعزيز التفاعل الإيجابي.

ومن جانبه، قدم حازم حمادة المؤسس لمعرض سبورتس إكسبو مصر، الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه المتواصل لمعرض إكسبو علي مدار النسختين السابقين واستمرار الدعم للنسخة القادمة، مؤكداً أن هذه النسخة سوف تشهد مشاركة أكبر مؤتمر كروي في العالم يجمع صناع كرة القدم.

ومن جهته، أعرب باترك ماكرينر عن سعادته البالغة بتواجده في مصر، مثمناً التعاون في معرض إكسبو في هذه النسخة، ومؤكداً أن هذه الشراكة ممتده لسنوات عديدة، مشيداً للطفرة الرياضية التي تشهدها الدولة المصرية هذه الفترة، مما جعلها جاذبة للإستثمار الرياضي.