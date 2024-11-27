محمد عزت رئيسا لاتحاد طلاب حقوق جنوب الوادي وعبد الله ياسين نائبا

أعلنت كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، تشكيل مجلس إدارة اتحاد طلاب الكلية للعام الدراسي 2024/ 2025.

وأكد الدكتور محمد رشدي، عميد كلية الحقوق، أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، برئاسة الدكتور عبد الباري حمدان سليمان وعضوية الدكتور أحمد عبد الموجود زكير، والدكتور عبد الله جاد الرب، وأحمد صلاح، مدير رعاية الشباب بالكلية، أعلنت فوز الطالب محمد عزت عبد العزيز بمنصب رئيس مجلس اتحاد طلاب الكلية، وفوز الطالب عبد الله ياسين محمد بمنصب نائب رئيس مجلس اتحاد الطلاب.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الطالب الوليد طلال أحمد الأنور بمنصب أمين لجنة الأسر، بينما حصل الطالب حازم عصام خلف أحمد عيسى على منصب الأمين المساعد، وفي اللجنة الاجتماعية، فاز الطالب أحمد عبد الموجود عبد العظيم بمنصب الأمين، فيما حصلت الطالبة حلا علاء سيد حسين على منصب الأمين المساعد.

كما فازت الطالبة هالة ممدوح محمد أحمد بمنصب الأمين، وحصل الطالب كريم محمود حلمي، على منصب الأمين المساعد، وفي اللجنة الثقافية، حصل الطالب محمد نادي تمام إبراهيم على منصب الأمين، بينما فازت الطالبة شهد أحمد محمد أحمد، بالأمين المساعد.

فيما يتعلق باللجنة الفنية، فاز الطالب المهدي سمير المهدي محمد بمنصب الأمين، بينما تولى الطالب محمد هاني فوزي سيد منصب الأمين المساعد، فيما لجنة الجوالة والخدمة العامة، فقد فاز الطالب أسامة محمد محمود محمد بمنصب الأمين، وحصلت الطالبة أميرة محمد شمروخ على منصب الأمين المساعد.

وفازت الطالبة نورهان عاطف محمد عبد الرحيم السمان، في اللجنة العلمية، بمنصب الأمين، بينما حصلت الطالبة سندس محمد عبد الموجود أحمد على منصب الأمين المساعد.