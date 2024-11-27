 فرع ثقافة الشرقية يُنظم أولى فعاليات المسرح المتنقل بقرية حوض الطرفة - بوابة الشروق
الأربعاء 27 نوفمبر 2024 4:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

فرع ثقافة الشرقية يُنظم أولى فعاليات المسرح المتنقل بقرية حوض الطرفة

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 3:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 3:45 م

قال أحمد سامي خاطر، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية، إنه تم تنظيم أولى فعاليات المسرح المتنقل بالتعاون مع مركز شباب حوض الطرفة وبيت ثقافة شنبارة الميمونة.

أوضح رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية، أن المسرح المتنقل شهد حضور بعض نواب البرلمان وبعض القيادات التنفيذية ومديري الإدارات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الشرقية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية، إلى أن فعاليات المسرح المتنقل بدأت بعرض لفرقة الأراجوز للفنانة تريزا فريد والفنانة زينب عطية، وإقامة ورشة فنية لعمل أشغال يدوية من ورق الكانسون والجوخ للفنان جاب الله السيد محمدي، ثم أمسية شعريه للشاعر جلال السمان وقصيدة عجزت يا أبويا، والشاعر علي السمان بقصيدة عن الأب، ثم فقرة لاكتشاف المواهب والابتهالات الدينية لـ عبدالصادق النفراوي، وأنشودة يا آمنة بشراكي للطالبة شهد رمزي محمد، ثم عرض فني لفرقة محمد عبدالوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد حسني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك