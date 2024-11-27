السعودية وروسيا وكازاخستان تؤكد خططها لخفض إنتاج النفط

أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أثناء زيارته إلى كازاخستان، مفاوضات ثلاثية مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة الكازاخستاني الماسادام ساتكالييف، حيث ناقشوا عدداً من القضايا المتعلقة باتفاق "أوبك +" النفطي.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة الروسية: "أجرى نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك مفاوضات ثلاثية في عاصمة كازاخستان أستانا مع الرئيس المشارك لمجموعة " أوبك+" وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود (عبر الهاتف) ووزير الطاقة في جمهورية كازاخستان الماسادام ساتكالييف"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف البيان: "أعرب الأطراف عن عزمهم التعويض عن أي فائض في إنتاج النفط سمح به سابقًا ضمن إطار حصصهم في أوبك+".

يذكر أنه ارتفع إنتاج مجموعة "أوبك+" من النفط في أكتوبر الماضي بمقدار 215 ألف برميل يوميًا، مقارنة في شهر سبتمبر الماضي، ليبلغ 40.3 مليون برميل يوميا.

بينما أنتجت الدول المشاركة في الاتفاق النفطي، مع الأخذ في الاعتبار التخفيضات الطوعية وخطة تعويض الإفراط في الإنتاج، 151 ألف برميل يوميا أقل من المتفق عليه.

وشهدت روسيا والعراق وكازاخستان تجاوز إنتاج النفط الأهداف هذا العام وأعدت خطط التعويض وقدمتها إلى أمانة "أوبك"، وفي أكتوبر، خفض العراق إنتاج النفط بمقدار 95 ألف برميل إضافية يوميا، وكازاخستان - بمقدار 265 ألفا، وروسيا - بمقدار 10 آلاف.

وفي بداية نوفمبر الجاري، أعلنت الحكومة الروسية أن روسيا وكازاخستان ستقدمان إلى "أوبك" جداول محدثة لتعويض الإنتاج الزائد.