 بمشاركة حمدي فتحي..الوكرة يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2 - بوابة الشروق
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بمشاركة حمدي فتحي..الوكرة يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 9:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 9:51 م

تعادل الوكرة القطري مع تراكتور سازي الإيراني، بنتيجة 3-3، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2، ليتأهل الفريق رسميا للدور ثمن النهائي.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري حمدي فتحي، ليساهم في تأهل فريقه.

أهداف الوكرة حملت توقيع ريكاردو جوميز والمهدي علي وجيلسون دالا.

بينما سجل لـ تراكتور الإيراني أمير حسين زاده ومهدي هاشمنجاد (2).

واعتلى تراكتور صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، فيما ضمن الوكرة التأهل برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

وشارك حمدي فتحي في 17 مباراة هذا الموسم بقميص الوكرة واكتفى بصناعة هدف وحيد.


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