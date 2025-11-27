عمرو العادلي لـ«الشروق»: 4 سنوات من العمل تٌكلل بوصول «مريم ونيرمين» لجائزة الشيخ يوسف بن عيسى

أعرب الكاتب والروائي عمرو العادلي عن سعادته الكبيرة بوصول روايته "مريم ونيرمين"، الصادرة عن دار الشروق، إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب - فرع الآداب (الرواية) في دورتها الأولى 2025 - 2026.

وقال عمرو العادلي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه شعور جميل عندما تصل روايته التي عمل عليها لمدة أربع سنوات إلى القائمة الطويلة، في الدورة الأولى من جائزة الشيخ يوسف بن عيسى.

وتابع العادلي، أنه يتوقع أن الجائزة ستصير إحدى الجوائز المرموقة، وسيزداد دورها في السنوات القادمة، وأضاف أن ما يزيد من سعادته هو أن القائمة الطويلة للجائزة تتكون كلها من مبدعين وأصدقاء، وهو شيئا يدعو للفخر بشكل أكبر.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"تصل «أروى» لاستلام شقة خالها بعد أن غادر إلى العراق وضاع هناك. ولأنها ورثت عنه الشغف بالكتابة، تقص علينا حكايته مع امرأتين. المرأة الأولى تزوجها عن حب وأنجب منها بعد أن عاش معها أغلب سنوات عمره، أما الثانية فقد دخلت حياته على أمل تعلم حرفة الكتابة لكنه أحبها وتزوجها.

نتعرف داخل الحكاية على هواجس عاشها البطل بعد أن تلقى دعوة لحضور ندوة بالإسكندرية من قِبل امرأة تعرف عنه كل شيء وترسم يومها وفق وقائع استمدتها من رواية كتبها وضاعت.

وعبر خط تشويقي أقرب إلى متاهة سردية نتابع ما عاشه البطل من مغامرات، لتلعب كل الأصوات داخل الرواية أدوارها في استكمال الأجزاء الناقصة في تلك الرواية المفقودة!".

عمرو العادلي هو كاتب وروائي مصري، وعضو في اتحاد كتّاب مصر، صدر له خمس سلاسل قصصية، وديوان شعري بالعامية، بالإضافة إلى مجموعة من الروايات منها رواية "المصباح والزجاجة" التي ترشحت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فئة أدب الطفل في عام 2018، والسيدة الزجاجية الصادرة عن دار الشروق، كما ترشحت روايته "اسمي فاطمة" لجائزة الشيخ زايد ضمن قسم الأدب في عام 2019.