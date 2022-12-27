وفاة العشرات في الولايات المتحدة بسبب عواصف شتوية قوية

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توفي عشرات الأشخاص وتقطعت السبل بأشخاص أكثر بكثير في الولايات المتحدة بسبب عواصف شتوية قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب مكتب الفحص الطبي في القطاع الصحي بمقاطعة إيري ارتفعت حصيلة القتلى يوم الاثنين في بافالو بولاية نيويورك إلى 13 شخصا.

وقال مارك بولونكارز، مفوض مقاطعة إيري إنه تم ترك العديد من السيارات التي حاصرتها الثلوج وعلقت شاحنات وعربات مقطورة على الطرق بالبلدة الواقعة غربي ولاية نيويورك.

وأضاف بولونكارز أن حظر قيادة السيارات ما زال ساريا في ظل ارتفاع معدل الثلوج إلى متر ودرجات الحرارة قارسة البرودة والرياح التي تهب بقوة الإعصار، موضحا أن مدينة بافالو يتعذر الوصول إليها.

وجاءت تصريحاته بعدما تحدثت حاكمة الولاية كاثي هوكول يوم الأحد عن "خسائر فادحة" في الأرواح بسبب العاصفة.

وأعلنت الولاية حالة الطواري قبل أيام، وتقطعت السبل بأفراد طواقم الإنقاذ أنفسهم جراء العاصفة.

ولقي ما يزيد على 40 شخصا حتفهم على مستوى البلاد جراء العواصف وكانت درجات الحرارة في العديد من المناطق في نطاق سالب مكون من رقمين.

وتسببت العاصفة الشتوية في القطب الشمالي "إليوت" في تساقط الثلوج بكثافة ورياح بقوة الإعصار في الغرب الأوسط ، حيث تم تحذير مستخدمي الطرق من تراكم الجليد.