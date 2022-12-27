بيراميدز يقفز 3 مراكز ويقتحم المربع الذهبي للدوري بثلاثية أمام الاتحاد

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حقق فريق بيراميدز فوزا غاليا مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وسجل الهدف الأول لبيراميدز رمضان صبحي، في الدقيقة 48 بعدما قام بتسديد كرة عرضية من الجبهة اليسرى، وبخطأ من مهدي سليمان، أسكنها الشباك في مرماه.

واستغل لاعبو بيراميدز اندفاع الاتحاد لتسجيل هدف التعادل، وأرسل رمضان صبحي تمريرة بينية من وسط الملعب لفخري لاكاي، الذي ينفرد بالحارس المهدي سليمان ويسكن الكرة في الشباك في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 78 اتيحت الفرصة لرمضان صبحي لتسجيل الهدف الثالث بعدما انفرد بالحارس المهدي سليمان، لكن اهدرها بغرابة شديدة حيث سدد الكرة ومرت أعلى المرمى.

وبالخطأ في مرماه سجل محمد صالح هدف ثالث لبيراميدز، بعدما استقبل كرة عرضية برأسية سكنت شباك المهدي سليمان في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، يقفز بيراميدز 3 مراكز حيث احتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الـ 18 في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة المحلية.