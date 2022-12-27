طالبان تعلن عن استثناءات بشأن حظر عمل المرأة بالمنظمات غير الحكومية

قال وزير الاقتصاد بحركة طالبان الأفغانية، قاري الدين محمد حنيف، إن حظر الحركة عمل المرأة بالمنظمات غير الحكومية في أفغانستان لا يشمل الموظفات لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأولئك اللائي يقدمن خدمات صحية.

تصريح الوزير جاء خلال اجتماع عقده أمس الاثنين مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما"، رامز ألاكباروف في كابول.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على مذكرات الاجتماع، التي أوردتها في البداية، القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "أيه آر دي".

وأثارت القيود الأخيرة لطالبان التي تحظر على الأفغانيات العمل لدى منظمات غير حكومية غضب دول غربية ومؤسسات دولية، هددت بوقف العمل في تلك الدولة التي تضربها الأزمة ما لم يتم إلغاء المرسوم. وكان العديد من المنظمات غير الحكومية قد علقت بالفعل عملها.

ووفقا للوثيقة، أعلن حنيف أن السبب الرئيس وراء القرار هو عدم الالتزام بقواعد طالبان وأحكامها فيما يتعلق بارتداء الحجاب.