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أنهى مُعلِّم بالفيوم حياته قبل ساعات بتناول قرص مبيد حشري سام يستخدم لحفظ حبوب الغلال في مدينة الفيوم وذلك لمروره بأزمة نفسية.

ووثق المُعلِّم لحظات إنهائه حياته في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عبّر خلاله عن وجود خلافات في حياته الزوجية كانت السبب في إنهاء حياته بتناول قرص مبيد حشري سام يستخدم لحفظ حبوب الغلال.

وقال المُعلِّم خلال مقطع الفيديو الخاص بتوثيقه للحظات انتحاره إنه عانى نفسيًا من وجود مشاكل في حياته قائلًا "إزاى أقدر أعيش وأنا بانام في نكد وأصحي في نكد، أنا مش خايف من الموت وحسبي الله ونعم الوكيل في هبه هي السبب كرهتني في حياتي وكرهت العيال فيا"، واختتم حديثه بنطق الشهادة قائلا : "أنا مش خايف غير علي أمى وأولادى ربنا يتولاهم".

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من اللواء حسام أنور مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام بوصول أحمد .ر.ص 46 سنة مُعلِّم تربيه فنيه جثة هامدة ادعاء تناول قرص مبيد حشري سام يستخدم لحفظ الغلال.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وجود خلافات عائلية بين المتوفى وأسرته فقرر التخلص من حياته عن طريق تناول قرص مبيد حشري سام يستخدم لحفظ الغلال وتوثيق لحظة الانتحار عن طريق فيديو بث مباشر بمنطقة زراعية بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الفيوم.

تم التحفظ على جثة المتوفى في مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.