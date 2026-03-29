إسرائيل تعلن شن غارات مكثفة على مواقع عسكرية ومنشآت إنتاج أسلحة في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ موجة جديدة من الغارات الجوية في العاصمة الإيرانية طهران، استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة للنظام الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس، أن "سلاح الجو استكمل، أمس السبت، هجمات واسعة طالت منشآت لإنتاج وتخزين وسائل قتالية، إضافة إلى عشرات المواقع المرتبطة بالصواريخ الباليستية ومنظومات الدفاع الجوي ونقاط المراقبة"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وذكر أن الضربات شملت أيضا مقرات مؤقتة متنقلة، قال إن النظام الإيراني لجأ إليها مؤخرا بعد استهداف مقراته الثابتة خلال الأسابيع الماضية، مضيفا أنه جرى تدمير عدد من هذه المقرات، بما في ذلك عناصر قيادية كانت بداخلها.

إلى ذلك، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن سماع دوي انفجارين قويين في شمال طهران صباح الأحد.

وأشارت الوكالة إلى تفعيل الدفاعات الجوية في شمال شرق العاصمة الإيرانية.