الفلبين تستعد لاستلام شحنة وقود من طلبية تتجاوز مليون برميل هذا الأسبوع

أعلن رالف ريكتو، السكرتير التنفيذي في حكومة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، أن الفلبين سوف تتسلم هذا الأسبوع الشحنة الأولى من الوقود من أصل كمية تتجاوز مليون برميل، بالإضافة إلى ضمانة ملزمة بإمدادات ثابتة من الفحم، في إطار سعي البلاد لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة في ظل الصراع القائم في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ريكتو قوله في بيان له، اليوم الأحد، إن "الجهود الدبلوماسية بشأن النفط، والتي بذلها مسئولو الطاقة.. أسفرت عن طلبية مؤكدة بحجم 1.04 مليون برميل من الديزل، حيث ستصل الشحنة الأولى هذا الأسبوع".

وأضاف السكرتير التنفيذي الفلبيني: "كما أننا حصلنا من إندونيسيا على ضمانة قاطعة بتوفير إمدادات ثابتة من الفحم".

وأفادت وزارة الطاقة بتفعيل صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو من أجل تعزيز أمن الطاقة في البلاد، وحددت هدفا لاستيراد مليوني برميل من الوقود.