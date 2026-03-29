ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه لأعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزًا الـ 53 جنيها، في الوقت الذي سجلت فيه البورصة هبوطًا عنيفًا بالقرب من 1%، وذلك مع بدء الحكومة تطبيق خطة تقشفية واسعة؛ لمواجهة التداعيات المحتملة على الاقتصاد المصري من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأعلنت الحكومة المصرية بداية من أمس السبت بدء إغلاق المحلات في تمام الساعة الـ9 مساء لتخفيض فاتورة استهلاك الطاقة، مؤكدة أنها قد تضطر لاتخاذ قرارات أصعب في حالة تصاعد الحرب الحالية.

وفي أول أيام التداول عقب تلك القرارات، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" في افتتاحية الصباحية لتعاملات البورصة بنحو 0.75% ليكسر مستوى 47 ألف نقطة ويسجل مستويات 46649 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12670 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي لأسهم البورصة المصرية نحو 11 مليار جنيه.

وعلى صعيد أسعار الدولار فقد شهد ارتفاعات بقيمة 55 قرشًا ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزًا 53 جنيها لأول مرة في تاريخه.

وارتفع سعر الدولار في أكبر بنكي حكوميين مصر والأهلي إلى مستوى 53.30 جنيه للشراء و53.40 جنيه للبيع.