صحيفة دنماركية تكشف عن عرض من الأهلي لضم وسام أبو علي

أكدت تقارير صحفية دنماركية تقديم النادي الأهلي لعرض إلى نادي سيريس السويدي للتعاقد مع اللاعب الدنماركي وسام أبو علي.

وأشارت صحيفة بي تي الدنماركية أن قيمة عرض النادي الأهلي تبلغ حوالي 40 مليون جنيه مصري، للتعاقد مع اللاعب الدنماركي، صاحب الأصول الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة أن نادي سيريس السويدي رفض عرض النادي الأهلي، كما رفض عرض أوتريخيت الهولندي، البالغ قيمته حوالي 25 مليون جنيه مصري، مُشيرةً إلى أن الأحمر قد يتقدم بعرض جديد في الأيام القادمة.

الجدير بالذكر أن وسام أبو علي، البالغ من العمر 24 عامًا انضم لنادي سيريس في الصيف الماضي، قادمًا من فيندسيسيل الدنماركي، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2027.