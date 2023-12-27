 مقررة أممية: الهجمات الاسرائيلية ضد الأمم المتحدة جبن أخلاقي - بوابة الشروق
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مقررة أممية: الهجمات الاسرائيلية ضد الأمم المتحدة جبن أخلاقي


نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 10:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 10:58 ص

قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إن الهجمات الاسرائيلية التي لا أساس لها ضد الأمم المتحدة لا تثبت إلا الجبن الأخلاقي.

وأضافت ألبانيز في بيان بعد تصريح وزير خارجية إسرائيل بعدم تجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة: "لقد تم إضعاف الأمم المتحدة بسبب عقود من الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة والتهجير القسري".

وقالت إنه "يتعين على الأمم المتحدة أن تحاسب إسرائيل إذا أرادت إنقاذ سمعتها وهدفها"، مشددة على أنه "لا يمكن لأحد أن يكون حرا إلا إذا كان الجميع أحرارا".

وطالبت المقررة الاممية بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين الفلسطينين، وتوفير الحماية الكاملة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، والعدالة.


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