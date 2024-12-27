الشرطة تداهم منزل الرئيس الكوري المعزول بالتزامن مع بدء محاكمته

داهمت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، منزلا رئاسيا آمنا يُزعم بأن الرئيس يون سيوك يول التقى فيه مع كبار مسئولي الشرطة لمناقشة خطته لفرض الأحكام العرفية.

وقالت الشرطة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية، إن الهدف من المداهمة كان تأمين لقطات كاميرات المراقبة وتحديد هوية الأشخاص الذين دخلوا المنزل قبل ساعات من إعلان الأحكام العرفية وبعده في الثالث من ديسمبر الجاري، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وقد طلبت الشرطة من المحكمة إصدار مذكرة تفتيش خاصة بمداهمة المنزل الرئاسي الآمن، لكن المحكمة رفضت، ثم قامت الشرطة بإعادة تقديم الطلب فأصدرت المحكمة المذكرة في 19 من الشهر الجاري.

وفي الوقت نفسه، تجري محاولة لمداهمة جهاز الأمن الرئاسي الذي يقع في مبنى منفصل داخل مجمع المكتب الرئاسي لكن الجهاز يمنع المحققين من الدخول، وتسبب هذا في مواجهات بين الطرفين حاليا وفقا للشرطة.

وصوتت الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يون سيوك يول من منصبه، بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا، وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، وأبعد الرئيس عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.