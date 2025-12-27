عمدة كييف: إصابة 5 مدنيين في هجمات صاروخية روسية على أوكرانيا

ذكر عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو أن 5 أشخاص أصيبوا في كييف وتضررت البنية التحتية المدنية أيضا بسبب هجمات صاروخية روسية على أوكرانيا خلال الليل.

وكانت القوات الروسية قد شنت موجة أخرى من الهجمات الصاروخية عبر أوكرانيا خلال الليل، مستهدفة عدة مناطق بما في ذلك تشيرنيهيف وميكولايف وخاركيف وجيتومير، حسبما أفاد سلاح الجو الأوكراني اليوم السبت.

ووردت أنباء عن وقوع انفجارات في مواقع متعددة، بما في ذلك العاصمة كييف، حيث أبلغ عمدة المدينة فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام، عن وقوع عدة انفجارات، وقال إن الدفاعات الجوية كانت نشطة.

وأفاد الحاكم العسكري لكييف ميكولا كالاشنيك على تطبيق تليجرام بإصابة شخص واحد في المنطقة وتضرر البنية التحتية المدنية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن صواريخ "كينجال" الفرط صوتية كانت من بين الأسلحة المستخدمة، مع استهداف البنية التحتية للطاقة حسبما ورد. ولم يتضح بعد الحجم الكامل للأضرار.