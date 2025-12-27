جيسوس يعزز قائمة النصر بثلاثي أجنبي قبل مواجهة الأخدود

اتخذ البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، قرارًا بضم ثلاثة لاعبين أجانب إلى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الأخدود، المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن جيسوس استقر على استدعاء الثنائي البرازيلي بينتو ماتيوس وويسلي، إلى جانب المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، ليتواجدوا ضمن قائمة العالمي في اللقاء المرتقب.

وأضافت الصحيفة أن قائمة النصر شهدت أيضًا حضور عدد من النجوم البارزين، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وأنجيلو جابرييل، وكينجسلي كومان، بالإضافة إلى جواو فيليكس.

ويدخل النصر المباراة متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن برصيد 27 نقطة، فيما يعاني فريق الأخدود في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، في مواجهة يسعى خلالها العالمي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد تفوقه في الصدارة.