وزير هندي: إجراءات حكومة مودي ضد الإرهاب أعادت الاستقرار إلى جامو وكشمير

قال وزير الاتحاد الهندي جيتيندرا سينج، اليوم السبت، إن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ضد ما وصفه بـ"الإرهاب" أسهمت في استعادة حالة من الاستقرار في إقليمي جامو وكشمير.

وأضاف سينج، أن إرث طائفة البانديت الكشميرية يعد جزءا أساسيا من الثقافة التعددية في كشمير، مؤكدا التزام حكومة مودي بمعالجة مطالب هذه الطائفة، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا.

وأوضح أن "حكومة مودي اتخذت خلال الأعوام الإحدى عشرة الماضية إجراءات حاسمة ومستدامة لمكافحة الإرهاب في جامو وكشمير، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الحوادث الإرهابية، وأعمال رشق الحجارة، وعمليات القتل المستهدفة".