الدبيبة: نتابع التحقيق في حادثة الطائرة المنكوبة بالتعاون مع تركيا

كلمة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال مراسم عسكرية أقيمت عقب وصول جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، السبت، إن التحقيق بشأن طائرة الوفد العسكري الليبي المنكوبة في أنقرة يجري بأقصى درجات الجدية والمسؤولية بالتعاون مع تركيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم عسكرية أقيمت في العاصمة طرابلس عقب وصول جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة، حضرها رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، وسفير تركيا لدى طرابلس غوفَن بَغَتش.

وأسفر سقوط الطائرة التي كانت تقل وفدًا عسكريًا ليبيًا قرب العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء الماضي، عن مصرع رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه الأربعة.

وأكد الدبيبة أن "أعضاء الوفد العسكري الذين فقدوا حياتهم لم يكونوا مجرد قادة عسكريين فحسب، بل أيضًا رجال دولة جسدوا الحكمة والانضباط والشعور بالمسؤولية".

وأضاف: "نؤكد أن التحقيق مستمر بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، وأننا نتابعه عن كثب بالتعاون مع جمهورية تركيا"، مقدمًا التعازي لأسر ضحايا الوفد العسكري ومتمنيًا لهم الصبر.

كما شكر جميع المسؤولين المشاركين في المراسم ووقوفهم مع ليبيا في هذا اليوم الحزين، وخاصة القادمين من تركيا ودول أخرى.