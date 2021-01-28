وفد من نقابة الأطباء يزورون مدير مستشفى العام بطنطا في مستشفى الحروق

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زار وفد من نقابة أطباء الغربية والنقابة العامة لأطباء مصر، اليوم الخميس، مركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى كفر الزيات العام؛ وذلك للاطمئنان على الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام، متمنين له الشفاء التام والعاجل.

وضم الوفد الدكتور محمد الأكشر عن النقابة العامة، والدكتور جرجس رزق الله، والدكتور محمد موسى عن نقابة الغربية.

وكان مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا قد تعرض، مساء أمس الأربعاء؛ لقيام اثنين مجهولين بإلقاء ماء نار على وجه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثانِ طنطا.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثانِ طنطا، عن بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام وإصابته بحروق في الوجه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ وتبين قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة مياء نار على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط الجناة وتولت التحقيق.