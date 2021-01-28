القومية للأنفاق: 800 مليار جنيه حجم الاستثمار الحالي في المترو والجر الكهربائي

قال عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم إنفاق 70 مليار جنيه على خطوط المترو خلال 40 سنة ماضية.

وأضاف والي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن حجم الإنفاق الحالي على خطوط المترو فقط بلغ 320 مليار جنيه.

وأوضح أن إجمالي التكلفة الاستثمارية الحالية لخطوط المترو مع الجر الكهربائي، من قطار سريع ومونوريل وLRT، يقترب من 800 مليار جنيه، مفيدًا بأن الدولة تتحمل هذه التكاليف كافة لتوفير الراحة المواطنين.

وأكد أن ما يحدث في مصر غير مسبوق بأي شكل من الاشكال، مضيفًا أن جميع المشروعات التي تقدمها الهيئة خدمية ذكية لتنمية حياة المواطنين.

ولفت إلى أن الدولة مازالت تدعم الخطوط العاملة في المترو بنسبة من 35 إلى 40% حتى الآن، موضحًا أن قيمة التذكرة تذهب إلى جزء من تكلفة التشغيل والصيانة الدورية للخطوط والقطارات العاملة.