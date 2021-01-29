تحذير من تضرر الآلاف بسبب الفيضانات جنوب موزمبيق

حذرت وكالة إغاثة فى موزمبيق اليوم من احتمال تعرض أكثر من 30 ألف شخص للضرر من جراء الفيضانات فى إقليم جازا الجنوبى خلال اليومين القادمين.



وأوضحت الوكالة الوطنية لادارة الكوارث المختصة بشئون الاغاثة بموزمبيق، في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، أن هذه الفيضانات تنجم عن إرتفاع منسوب المياه فى نهرى ليمبوبو و شاينجويدزى من جراء غزارة الأمطار بعد هبوب الاعصار "إلويز" الذى اجتاح المناطق الوسطى فى موزمبيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وتسبب فى تشريد آلاف الأشخاص.



وحثت وكالة الاغاثة سكان منطقتى إكساى– إكساى وليمبوبو على مغادرة هاتين المنطقتين من أجل سلامتهم من الفيضانات المتوقع حدوثها خلال اليومين القادمين.



وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية قد ذكر يوم الاثنين الماضى أن حوالى سبعة آلاف شخص تشردوا وأن أكثر من خمسة آلاف منزل تدمرت أو تعرضت لأضرار من جراء الفيضانات.



ومن جانبه، ذكر صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف أن حوالى 176 ألف شخص اضيروا بشدة من جراء الإعصار، وأن نصف المتضررين كانوا أطفالا.



وأشار صندوق اليونسيف إلى أن مياه الفيضات غمرت مناطق كثيرة بالفعل، وأن الأمور تتجه نحو الأسوأ.