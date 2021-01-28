إزالة بناء مخالف على أرض زراعية في حملة ببرج العرب

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جميع رؤساء الأحياء بإزالة أي أعمال بناء مخالفة، والتحفظ على المعدات المستخدمة، وعدم السماح للمخالفين بالتمادي في مخالفتهم.
يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تطبيق القانون، وفرض هيبة الدولة، والحد من انتشار ظاهرة البناء المخالف والتعديعلى الأراضي الزراعية، لما تمثله الظاهرة من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية والطرق وتقليص رقعة الأراضي الزراعية بالمحافظة.
وبناء على تكليفات المحافظ، شن مركز ومدينة برج العرب، برئاسة اللواء حسن الجمال رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة تعد على مساحة ١٠٠٠ متر من الأراضي الزراعية بشارع مسعود أبو بكر بمجمع برج العرب القديمة.
وأسفرت الحملة عن التحفظ على خلاطة أسمنت كبيرة، و١٠ أطنان أسمنت، وسيارة نقل، وطني حديد مسلح، وطني أخشاب، و٥ مواسير صرف صحي، وخزان مياه.
وأزالت الحملة مبنى وسور مخالفين تحت الإنشاء على أراضٍ زراعية، كما تم تحرير محضر للمخالفين، وأكد رئيس مركز ومدينة برج العرب أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين؛ لمنع تكرار المخالفة مرة أخرى.