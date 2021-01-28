إزالة بناء مخالف على أرض زراعية في حملة ببرج العرب

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جميع رؤساء الأحياء بإزالة أي أعمال بناء مخالفة، والتحفظ على المعدات المستخدمة، وعدم السماح للمخالفين بالتمادي في مخالفتهم.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تطبيق القانون، وفرض هيبة الدولة، والحد من انتشار ظاهرة البناء المخالف والتعديعلى الأراضي الزراعية، لما تمثله الظاهرة من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية والطرق وتقليص رقعة الأراضي الزراعية بالمحافظة.

وبناء على تكليفات المحافظ، شن مركز ومدينة برج العرب، برئاسة اللواء حسن الجمال رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة تعد على مساحة ١٠٠٠ متر من الأراضي الزراعية بشارع مسعود أبو بكر بمجمع برج العرب القديمة.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على خلاطة أسمنت كبيرة، و١٠ أطنان أسمنت، وسيارة نقل، وطني حديد مسلح، وطني أخشاب، و٥ مواسير صرف صحي، وخزان مياه.

وأزالت الحملة مبنى وسور مخالفين تحت الإنشاء على أراضٍ زراعية، كما تم تحرير محضر للمخالفين، وأكد رئيس مركز ومدينة برج العرب أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين؛ لمنع تكرار المخالفة مرة أخرى.