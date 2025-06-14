أعلنت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، إقامة جلسة حوارية ونقاشية مع الفنان أحمد حلمي غدا الموافق 15 يونيو؛ للغوص في مسيرته الفنية وكشف العديد من أسرار أعماله، داخل سينما ريتز في مدينة الدار البيضاء أو كازابلانكا.

وأوضحت إدارة المهرجان، في بيان لها: "لقاء خاص مع النجم المصري أحمد حلمي ضمن فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.. لحظة للغوص في مسيرة فنان ترك بصمة في قلوب الجماهير، وأثرى السينما العربية بروح من الإبداع والإنسانية".

وجرى تكريم كل من الفنان أحمد حلمي، والفنان المغربي يوسف ميكري، في فعاليات حفل الافتتاح الذي أقيم أمس الجمعة، عن مجمل أعمالهما ومسيرتهما الفنية.

وعلى ناحية أخرى، يشارك الفنان باسم سمرة كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان، وتشارك الفنانة شيري عادل كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام القصيرة.

ويشارك فيلمان مصريان في مسابقة الأفلام الطويلة، وهما "سيرة أهل الضي" و"رفعت عيني للسما"؛ وفيلم واحد مصري في مسابقة الأفلام القصيرة وهو "فجر كل يوم".