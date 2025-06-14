غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف الحدودية في جنوب لبنان

شنت طائرة مسيرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم السبت، غارة على بلدة بيت ليف الحدودية في جنوب لبنان.

وشنت المسيرة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم غارة مستهدفة ساحة بلدة بيت ليف الحدودية بصاروخين، والمعلومات تشير إلى وقوع إصابات"، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأطلقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية صباح اليوم باتجاه مواطن في منطقة "هورا" بين بلدتي كفركلا وديرميماس في جنوب لبنان . وألقت مسيرة إسرائيلية من جديد قنبلة صوتية في منطقة "هورا".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال تنفّذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.