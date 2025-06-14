أوكرانيا تتسلم 1200 جثة من روسيا ليصل الإجمالي خلال الأسبوع إلى 3600

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تسلمت أوكرانيا أكثر من 3600 جثة من روسيا في ثلاث عمليات نقل الأسبوع الجاري، من بينها 1200 جثة تم تسليهما اليوم السبت، حسبما ذكر مسؤولون في كييف.

وتحدث مركز تنسيق شؤون أسرى الحرب عن "جثث، لمواطنين أوكرانيين، من أفراد الجيش بشكل رئيسي، وفقا للمعلومات الروسية".

وأضاف المركز أن الطب الشرعي سيعمل على تحديد هوية الجثث.

وأفاد الجانبان بأنه جرى أيضا رابع عملية تبادل لأسرى الحرب.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة إكس اليوم السبت: "نواصل جلب مواطنينا من الأسر الروسي".

واتفقت روسيا وأوكرانيا على عمليات التبادل أثناء المحادثات المباشرة في إسطنبول في مطلع يونيو.

والجنود المفرج عنهم من صغار السن للغاية أو ذي الإصابات الخطيرة أو من الجنود المرضى.