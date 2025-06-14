يستعد المطرب اللبناني راغب علامة، لإحياء حفل الغناء الختامي لفعاليات مهرجان "إهمج" السياحي في دورته الثانية عشرة، يوم 10 أغسطس المقبل بالمحافظة اللبنانية إهمج التابعة لقضاء جبيل.

ويُعتبر هذا المهرجان، حدثًا سنويًا يهدف إلى ترويج السياحة في هذه البلدة اللبنانية، وحرص المسئولون على إقامته سنويًا في موسم الصيف، بالتزامن مع عدة احتفالات ومهرجانات متنوعة في مختلف المحافظات اللبنانية؛ لتنشيط السياحة فيها.

ومن المقرر أن يشارك بالغناء في الحفل إلى جانب راغب علامة المطربة اللبنانية الفلكلورية فرح نخول.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان "إهمج"، أسعار تذاكر هذا الحفل، والتي تبدأ من 10 دولارات و50 و80 دولارًا، مرورًا بـ125 و150 و175 إلى 200 دولار.

ومن المقرر أن يقام المهرجان على مدار 3 أيام يحيي كل ليلة فيها مطرب مختلف، والبداية مع جورج وسوف، ثم التونسي صابر الرباعي، وأخيرا راغب علامة.

واحتفل راغب علامة، قبل أسابيع، بإطلاق أحدث أغنياته "ترقيص"، والتي طرحها بطريقة الفيديو كليب على جميع منصاته الإلكترونية.