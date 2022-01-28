وزيرة الثقافة تعلن انطلاق مشروع أطفال «أهل مصر» بشرم الشيخ لمتضررى السيول

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع من المرحلة الثالثة لمشروع أطفال "أهل مصر" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة .

وقالت عبد الدايم، إن القوى الناعمة تعد وسيلة فاعلة لتطوير المجتمعات وخلق اجيال جديدة قادرة على صون المكتسبات، مضيفة أن مشروع أهل مصر أحد الأدوات التى اعتمدتها الثقافة المصرية لنشر التنوير واكتشاف المواهب إلى جانب تعريف النشء بتاريخهم المشرق وتثقيفهم ودعم روح الانتماء بينهم وزيادة روابط الصداقة والتعارف، وأن الفعاليات تعمل على ترسيخ الهوية للنهوض بالوطن.

من جانبه قال الفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة إن مشروع "أهل مصر" تنفذه الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، مشيرا إلى أن الأسبوع الثقافي الرابع من المرحلة الثالثة منه يحمل عنوان صوت التراث ويقام بمدينة شرم الشيخ لأطفال قرى أسوان المتضررة من السيول، إلى جانب أطفال مختلف المحافظات الحدودية وهى "شمال سيناء، جنوب سيناء، حلايب وشلاتين وأبو رماد، الوادى الجديد، مطروح" وأطفال حى الأسمرات بالقاهرة، ويستمر حتى ٤ فبراير المقبل.

ويتضمن عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكي توعوية، وتبدأ بزيارة لمحمية رأس محمد، ثم المتحف الفرعونى، يعقبها مسجد الصحابة والسوق القديم، بالإضافة إلى كاتدرائية السمائيين، ومتحف الحضارات الإنسانية، إلى جانب ورش الحكواتى وتتناول السياحة الداخلية وموضوعات حفظ التراث المادى، فضلا عن ورشة ثقافية ومطويات عن العادات والتقاليد التراثية وورش حرف يدوية في مجالات المشغولات الجلدية، وخيامية، وإعادة تدوير بخامات البيئة، وطباعة وخط عربى، وأركت خشب، وتعليم فن الفورجية، وطباعة على القماش، وعمل منسوجات تراثية، ورسم وتشكيل بالزخارف، ومشغولات بالخرز، وورش فنون تشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال وتعديلها عن طريق الفن، بالإضافة لورش فنون الأداء المختلفة مثل ورشة إلقاء الشعر، وفنون الأداء في الغناء، مسرح العرائس وورشة المسرح البشرى.

يشار إلى أن حفل الختام يقام بقصر ثقافة شرم الشيخ يوم الخميس 3 فبراير، ويشهد فقرات فنية لفرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية، إلى جانب معرض لنتاج الورش الفنية والثقافية المنفذة خلال الأسبوع، وكذلك عمل مسرحي بعنوان "أحلامنا" ومسرحية "رادوبى الجميلة" من نتاج ورشتى المسرح وفيلم تسجيلي عن فعاليات الأسبوع، وعرض موسيقى نتاج ورشة الموسيقى.

جدير بالذكر أن مشروع أهل مصر نفذ أول أسابيع المرحلة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية في الفترة من 1 إلى 9 أغسطس الماضي، والأسبوع الثاني بمحافظة الإسكندرية فى الفترة من 25 أغسطس حتى 2 سبتمبر الماضي، والأسبوع الثالث بمحافظة بورسعيد فى الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر الماضى بمشاركة 200 طفل في كل أسبوع، كما سبق تنفيذ 17 أسبوعا ثقافيا في المرحلتين السابقتين للمشروع الذي انطلق في 2018، إضافة إلى ملتقى ثقافي بالقاهرة.