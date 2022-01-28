 بلينكن: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا اختارت العدوان مع أوكرانيا - بوابة الشروق
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بلينكن: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا اختارت العدوان مع أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 يناير 2022 - 12:03 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يناير 2022 - 12:03 م

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة" إذا اختارت "طريق العدوان" مع أوكرانيا، ودعا موسكو إلى الانخراط في الدبلوماسية لإنهاء الأزمة مع أوكرانيا والغرب.
وقال بلينكن - في مقابلة مع إذاعة أوروبا الحرة الأمريكية - إن واشنطن مازالت لا تعرف ما هي أهداف لعبة الكرملين بالنسبة لأوكرانيا، أو مطالبها بإعادة صياغة الهيكل الأمني ​​الحالي في أوروبا، مضيفا "الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يخبرك عن هدف لعبة الكرملين هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لا أعتقد أن أي شخص آخر يعرف".
وجاءت تعليقات بلينكن عقب تقديم الولايات المتحدة رسميا ردها المكتوب على مسودتين للضمانات الأمنية الروسية.
ويرى الجانب الغربي أن المسودتين تطمحان إلى إعادة تشكيل شامل لهيكل الأمن في أوروبا، حيث تدعو إلى وقف توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل جورجيا وأوكرانيا، وسحب القوات والأسلحة في أوروبا الشرقية إلى مواقع قبل قيام الناتو بأول مهمة رئيسية له بعد الحرب الباردة في عام 1999. وتدعو أيضا إلى فرض قيود جديدة على نشر الأسلحة النووية في أوروبا وغيرها من القضايا ذات الصلة، الأمر الذي قوبل إلى حد كبير برفض من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

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