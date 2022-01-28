وزيرة الهجرة: المجتمع يفقد هويته بسبب محاولات دفعه نحو ثقافات ولغات أخرى

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ المجتمع يفقد هويته ويتم دفعه بهدوء نحو ثقافات ولغات أخرى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، عبر شاشة "النهار"، اليوم الجمعة، أنّ اللغة العربية هي الهوية المصرية، موضحة أن الوزارة انخرطت في هذا الملف بسبب التعامل مع المصريين في الخارج وتحديدًا مع أبناء الجيلين الثاني والثالث.

وتابعت: "لسنا ضد الانفتاح على ثقافات ولغات أخرى لكن يجب ألا ننسى لغة بلدنا وهويتها"، مؤكدة أن طمس الهوية تعتبر أحد الحروب التي تواجهها الدولة.

وأشارت إلى أنّ تفريغ أي مجتمع من هويته يتم من خلال سحب لغته، بحيث تقع مساحة كبيرة بين الأجيال ووطنهم.

ورأت أن هناك حالة من التفاخر تسود بين الأسر حال التحدث باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، داعية الأسر إلى تحبيب أبنائها في اللغة العربية.