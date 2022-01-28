فرنسا تسجل 393 ألفا و597 إصابة جديدة و269 وفاة بكورونا

سجلت فرنسا 393 ألفا و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 269 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في فرنسا كانت يوم 25 كانون الثاني/يناير الجاري، بواقع503 آلاف و349 شخصا، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 15 نيسان/ابريل 2020 ،وبلغت الف و438 حالة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 18 مليون و241 ألفا و888 إصابة، والوفيات إلى 131 ألف و8 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 135 مليون 520 ألف و401 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.