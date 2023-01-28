إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.



وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت مسيرة انطلقت في بيت لحم تنديدا بالجريمة التي ارتكبها الاحتلال في محافظة جنين أمس، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.



من جهة أخري أصيب 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب مدخل بيتا جنوب نابلس.



وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف نقلت ثلاث إصابات جميعها بحالة مستقرة إلى مستشفى رفيديا، أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بيتا.



فيما قام مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، بمهاجمة مركبات المواطنين عند مفترق مستوطنة "عتصيون" جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مجموعة مستوطنين هاجمت عددا من مركبات المواطنين على شارع القدس الخليل عند مفترق "عتصيون" ما أدى إلى تضررها.