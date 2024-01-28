مستشار ألمانيا يروج لحزبه بالانتخابات الأوروبية ويتعهد مجددا بالتضامن مع أوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد أنه يعول على "تصويت واضح ضد اليمين" خلال الانتخابات البرلمانية الأوروبية المنتظرة في التاسع من يونيو القادم.

وقال شولتس اليوم الأحد خلال مؤتمر موفدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه: "الانتخابات الأوروبية تعد فرصة لفعل ذلك من خلال انتخاب أحزاب ديمقراطية وليس أحزابا يمينية".

وتعهد شولتس مجددا بمواصلة تضامن بلاده مع أوكرانيا في مواجهة روسيا، ودعا دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتوريد مزيد من الأسلحة إليها، وذلك قبل أيام قليلة من قمة الاتحاد الأوروبي المنتظرة في بروكسل.

وأشار المستشار الألماني إلى أن بلاده ستوفر خلال العام الجاري أكثر من نصف ما قدمته بقية دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مجتمعة، بتقديم ما يزيد على سبعة مليارات يورو.

واختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم بالفعل كاتارينا بارلي كمرشحة لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي. ووصف شولتس بارلي اليوم بأنها "صوت قوي لأجل أوروبا".

يشار إلى أنه كان قد تم اختيار بارلي من قبل الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة في عام 2019، وهي تشغل حاليا منصب نائبة رئيس البرلمان الأوروبي.

ويعتزم شولتس القيام بدور محوري بالمعركة الانتخابية القادمة في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث من المقرر أن يؤدي دورا مهما لأجل الحزب بجانب بارلي، بحسب تصريحات الأمين العام للحزب كيفين كونرت يوم الخميس الماضي، الذي أوضح أن كليهما سوف يكونا "سويا وجهي المعركة الانتخابية" قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.