أستاذ اقتصاد: مصر مرت بأربع صدمات منذ أواخر 2020

قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ألمانيا قاطرة النمو في الاتحاد الاوربي تعرضت للانكماش بـنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا رقم كبير بالنسبة لاقتصاد برلين، ونتج بسبب تشريع قانون يحد من معدل الدين، وهذا أثر على ضخ المزيد من الأموال لدفع الاقتصاد إلى الأمام.

وأضاف "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الصين تعاني من مشكلة كبيرة في المجال العقاري، ومن المتوقع أن تحدث فقاعة عقارية في بمكين، وهذا يعني أن الدول الكبرى من الناحية الاقتصادية تعاني من الكثير من المشاكل الاقتصادية، خاصة إذا ما أضفنا إلى ما سبق الأزمة الروسية الأوكرانية، والحرب في قطاع غزة ، وتأثيرهما على الاقتصاد العالم.



وتابع أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أسعار الطاقة، وهذا يؤثر على ارتفاع معدل التضخم، وزيادة أسعار الغذاء، مشيرًا إلى أن المشهد لا يبشر بالخير من الناحية الاقتصادية على مستوى العالم.



ولفت إلى أن مصر تعرضت للكثير من الأزمات الاقتصادية، ولكن الأزمة الحالية مختلفة عن الأزمات السابقة، لأنها مزدوجة ما بين لأزمة داخلية وأخرى خارجية.

وأضاف أن مصر مرت بأربع صدمات منذ أواخر 2020، ومنها أزمة كورونا، والحرب على قطاع غزة، والوضع في بابا المندب، و الحرب الروسية الاوكرانية التي أثرت سلبًا على الاقتصاد بصورة كبير في الكثير من المناحي الاقتصادية، خاصة وأن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح من روسيا.