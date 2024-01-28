الأمم المتحدة: مقتل 42 شخصا في هجمات بجنوب السودان

قالت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، إن 42 شخصا على الأقل قتلوا في عدة هجمات في منطقة أبيي المتنازع عليها في جنوب السودان، وكان من بين القتلى جندي حفظ سلام تابع للأمم المتحدة من غانا.

وتكرر تفجر أعمال العنف بين الجماعات العرقية المتناحرة في المنطقة الغنية بالنفط المجاورة للسودان.

ويدعي كل من جنوب السودان والسودان أن المنطقة تابعة لهما. ومنذ عام 2011، تدار أبيي من قبل سلطات مكونة من مسؤولين من كلا البلدين.

وألقت بعثة الأمم المتحدة باللوم في الوفيات على "اشتباكات طائفية".

ونقل العديد من المدنيين إلى أماكن آمنة في قاعدة للأمم المتحدة، تعرضت للهجوم أيضا.

وأضافت البعثة أن العدد الدقيق للقتلى والجرحى والنازحين لا يزال قيد التحديد. ودعت بعثة الأمم المتحدة حكومة جنوب السودان إلى فتح تحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة.