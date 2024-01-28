الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 مصابين إثر قصف إسرائيلي لمنزل في محيط مستشفى الأمل

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الأحد، وصول 7 مصابين لمستشفى الأمل، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في محيط المستشفى بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحذرت في بيان لها، صباح الأحد، من خطورة عدم تمكن الأطباء من إجراء العمليات الجراحية في مستشفى الأمل بخان يونس، جراء نفاد الأكسجين.

وقالت الجمعية إنها تنسق مع الجمعية الدولية للصليب الأحمر؛ لبحث إمكانية توفير ممر آمن، من أجل جلب أسطوانات الأكسجين للمستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفًا و422 شهيدًا و65 ألفًا و87 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، إن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيدًا، و290 إصابة.

وذكرت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.