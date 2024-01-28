 المستشار الإعلامي للأونروا: يحق للموظفين المفصولين تقديم اعتراض أمام محكمة الوكالة - بوابة الشروق
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المستشار الإعلامي للأونروا: يحق للموظفين المفصولين تقديم اعتراض أمام محكمة الوكالة

أحمد علاء
نشر في: الأحد 28 يناير 2024 - 9:30 م | آخر تحديث: الأحد 28 يناير 2024 - 9:31 م
قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، إن اتهام 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى) تمثّل إدعاءات حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «النهار» الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة «النهار»، مساء الأحد، أنّ مفوض الأونروا تلقّى هذه الإدعاءات من الجانب الإسرائيلي وجرى اتخاذ إجراءات فورية.

وأشار إلى أنّ من بين هذه الإجراءات إنهاء عقود ثمانية موظفين بالوكالة، موضحًا أنّ هذا القرار اتُخذ بصورة فورية للمحافظة على مصلحة الأونروا وعملياتها الإنسانية.

ولفت إلى أنّ الموظفين المفصولين بإمكانهم الاعتراض على هذا القرار أمام المحكمة الداخلية في الوكالة.

ومنذ الجمعة، علقت 10 دول تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا.

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