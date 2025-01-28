عميد كلية طب قصر العيني يجتمع مع الفريق الطبي المكتشف لحالة متلازمة VEXAS

عقد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني، اجتماعاً غير مسبوقاً مع الفريق الطبي الذي قام بتشخيص حالة متلازمة VEXAS.

حرص الدكتور حسام صلاح خلال الاجتماع على مناقشة كافة تفاصيل الحالة، وما توصلت إليه من تقدم في العلاج، وعرض الخطة المستقبلية للعلاج، مع الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها كل عضو في الفريق للوصول إلى هذا التشخيص الدقيق.

تناول الدكتور يسري عقل، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية، رئيس الفريق الطبي المكتشف لحاله VEXAS، عرض بتطور الحالة منذ ظهور الأعراض على المريض، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً،

أشار الدكتور عقل إلى أن المريض كان قد عانى في عام 2021 من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تلقى العلاج في المنزل.

ومع مرور الوقت، ظهرت أعراض إضافية، مثل الحمى المتكررة، فقر الدم، نقص الصفائح الدموية، الطفح الجلدي، وضعف السمع، وبعرض الحالة علي الدكتور يسري عقل استوجب تشكيل فريق طبي متعدد التخصصات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، والوقوف علي التشخيص الصحيح للحاله لبدء العلاج المناسب.

وقد كان على رأس الفريق الطبي، الدكتورة هالة فراويلة، أستاذة الباثولوجيا الاكلينكيه، تناولت في حديثها الي عميد الكليه، أهمية تحليل عينة "نخاع العظام" التي قامت بإجرائها اثناء تشخيصها للحالة، حيث أكدت أن وجود فراغات مميزة تُعرف بـ"Vacuoles" في الخلايا الخاصه بالحالة، يُعد أحد العلامات الرئيسية لتأكيد تشخيص متلازمة VEXAS بعد استبعاد الأمراض المشابهة.

من جانبها، تحدثت الدكتورة هالة الجندي، أستاذة أمراض الباطنة والمناعة، عن الأسباب التي تدعم تشخيص الحالة كمتلازمة VEXAS، موضحة أن الأعراض المتعددة، مثل الطفح الجلدي، التهاب الرئة، واضطرابات الدم، كانت مؤشرات واضحة على الحالة.

أشارت إلى أنها استعرضت حالة مشابهة نادرة تم إرسالها إليها من قبل أحد المجلات الأجنبية للتحكيم، أثناء إقامة المؤتمر الثالث لقسم أمراض ،2023 حيث تعاونت في ذلك مع الأستاذ الدكتور محمد أحمد، أستاذ الباطنة، لتشخيص الحالة بمرض VEXAS. وقد ساعدتها الدراسة السابقة للمرض بأن تجزم بتشخيص الحالة التي شاركت بدراستها ضمن الفريق الطبي على أنها حالة نادرة VEXAS.

وفي حديث الدكتورة منى ربيع السعيد عبد الحليم، أستاذ الأمراض الجلدية و باثولوجيا الجلد و الدكتورة مروة عامر، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية وعضو المجلس العالمي للصدفية، مع الدكتور حسام صلاح عن الحاله، أوضحا أنه بدراسة الفحص الجلدي للحالة. تبن أن المريض قد عانى من ثلاثة أشكال مختلفة من الطفح الجلدي بمناطق متفرقة من الجسم، و بعد فحص الأنسجة، تبين وجود تكاثر غير طبيعي لخلايا الهيستيوسايتس مع تغييرات نسيجية نادرة مطابقه لمرض كيكوشي Kikuchi disease النادر جدآ وتم عمل دلالات مناعيه لتاكيد التشخيص.

أكدت الدكتورة منى كما شاركتها في الرأي الدكتورة مروة أن هذه الحالة تُعد الثانية عالمياً التي تظهر فيها أعراض جلدية مشابهة لمرض Kikuchi في مرض VEXAS.

في ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة نهال غباشي، أستاذ مساعد أمراض الروماتيزم والمناعة، والطبيب القائم علي ملاحظه المريض، الخطة العلاجية للمريض. بعد توجيه الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية استفسار عن الخطط العلاجية المستقبلية للمريض.

أوضحت غباشي أن الحالة مستقرة حالياً، مع تقليل جرعات الكورتيزون تدريجياً للحد من الآثار الجانبية، والاستمرار في استخدام الأدوية المناعية للسيطرة على نشاط المرض. وأكدت أن المريض في تحسن مستمر وأن الأعراض الإكلينيكية بدأت في التراجع تدريجياً.

أكد عميد الكلية حرصه المستمر على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتطوير العلاج للمرضى، مشدداً على أهمية التعاون بين الأساتذة في مختلف التخصصات لتحقيق أفضل النتائج، واستمرارية البحث العلمي والمراجعات الطبية المتخصصة لضمان تطور مستدام في علاج الحالات المعقدة مثل متلازمة VEXAS، مع التزام الكلية بتقديم الدعم الكامل لاستكمال علاج المريض.

وجديد بالذكر انه قد شارك من الفريق الطبي، في هذ الاجتماع الدكتور يسري عقل - أستاذ أمراض الصدر، الدكتورة هالة فراويلة - أستاذة الباثولوجيا، الدكتورة هالة الجندي - أستاذة الباطنة والمناعة، الدكتورة منى ربيع - أستاذة الأمراض الجلدية وباثولوجى الجلد، والدكتور محمد سعيد - أستاذ أمراض الصدر والدكتورة مروة عامر - أستاذ مساعد الأمراض الجلدية و عضو المجلس العالمي للصدفية، والدكتورة نهال غباشي - أستاذ مساعد أمراض الروماتيزم والمناعة، والدكتور إبراهيم قنصوة - مدرس أمراض الدم، والدكتور حمزة سعيد - مدرس أمراض الصدر، والدكتور مصطفى سعد مدرس امرض الباطنة، والدكتورة رانيا فريد مدرس مساعد امراض الباطنة٠

وفي نهاية حديثه، أوصى عميد الكلية الدكتور حسام صلاح بأهمية تكثيف الأبحاث المستقبلية في متلازمة VEXAS لتوسيع فهم الآليات المرضية لهذه المتلازمة النادرة، مع النظر في إنشاء مراكز متخصصة للبحث والعلاج في هذا المجال، مما يسهم في تعزيز مكانة كلية طب قصر العيني كمركز ريادي في علاج الأمراض المعقدة والنادرة.



