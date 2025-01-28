السكة الحديد تنفي صحة الخبر المتداول على فيسبوك بشأن تصادم قطارين

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تردد علي أحد الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت عنوان (سلم يارب سلم - حادث قطار قبل قليل - تصادم قطارين وعدد كبير من الضـ,ـحايا والسلطات تستغيث).

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الصورة المصاحبة للخبر المنشور بالصفحة صورة قديمة بتاريخ 14 سبتمبر الماضي، مؤكدة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة ولا أساس له، وأن حركة القطارات منتظمة علي كافة خطوط شبكة السكك الحديدية.

وناشدت الوزارة المواطنين عدم الإنسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين، وضرورة الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.