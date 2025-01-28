الاتحاد الأوروبي وأمريكا يتفقان على الضغط على روسيا لدفعها لسلام عادل في أوكرانيا

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اتفقت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على الحاجة لممارسة أقصى ضغط على روسيا للاتجاه نحو سلام عادل ومستدام في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول مطلع بالاتحاد الأوروبي شريطة عدم الكشف عن هويته، إن كالاس وروبيو تحدثا أيضا عن تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأولويات السياسة الخارجية المشتركة والتحديات التي تمثلها الصين.

وطرحت كالاس، في مقابلة مع وكالة بلومبرج الشهر الجاري، خيار استخدام دين مشترك بالاتحاد الأوروبي لتمويل الإنفاق الكبير المطلوب لتعزيز الدفاعات في مواجهة روسيا.

وقالت: "يجب أن نمارس ضغطا سياسيا واقتصاديا على روسيا. لدينا قوة اقتصادية كبيرة".