إيطاليا: ترحيل 49 مهاجرا آخرين إلى ألبانيا للنظر في طلباتهم

رست سفينة تابعة للبحرية الإيطالية في ألبانيا، اليوم الثلاثاء، وعلى متنها 49 مهاجرا تم اعتراضهم في المياه الدولية، وذلك لحين البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم في مراكز خاصة في ألبانيا، في محاولة ثالثة بعد عراقيل قانونية أثارتها المحاكم الإيطالية في وقت سابق.

ولم تحدد وزارة الداخلية الإيطالية جنسية المهاجرين الذين تم نقلهم إلى ميناء شنججين الألباني، الذي يقع على مسافة 66 كيلومترا شمال غربي العاصمة تيرانا، ولكن وسائل إعلام إيطالية أفادت بأنهم من بنجلادش ومصر وكوت ديفوار وجامبيا.

وتأتي محاولة معالجة الطلبات في ألبانيا في أعقاب محاولتين فاشلتين في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، عندما رفض القضاة في روميا المصادقة على احتجاز مجموعتين صغيرتين في مركزين بألبانيا، أقيما بموجب اتفاق مثير للجدل بين البلدين.

وقضت المحاكم بأن بلدان المهاجرين الأصلية ليست آمنة بما يكفي لمواجهة إمكانية إعادتهم من قبل تلك المراكز.

وتم إحالة قضايا المهاجرين إلى محكمة العدل الأوروبية، التي قالت في السابق إن طالبي اللجوء لا يمكن أن يخضعوا لإجراءات سريعة يمكن أن تؤدي لإعادتهم إلى أوطانهم إذا ثبت إن أوطانهم ليس آمنة بصورة كاملة.

ومن المقرر عقد جلسة استماع بالمحكمة الأوروبية بشأن هذه القضية في 25 فبراير المقبل.

وتعهدت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بإعادة تنشيط المركزين في ألبانيا بعد أن ظلا في حالة خمول إثر قرارات المحاكم الإيطالية.

ودعم موقف ميلوني بشكل جزئي حكم أصدرته أعلى محكمة إيطالية في أواخر ديسمبر أفاد بأن لايمكن للقضاة الإيطاليين أن يغيروا سياسة الحكومة في تحديد الدول الآمنة لإعادة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم.



