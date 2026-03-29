سوريا تعلن التصدي لهجوم بالدرونز من العراق على قاعدة أمريكية في الحسكة

أعلن نائب وزير الدفاع السوري سيبان حمو، اليوم الأحد، أن قواته صدّت هجوماً بطائرات بدون طيار "درونز" انطلقت من العراق وكانت تستهدف قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا، في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وقال حمو عبر منصة "إكس" إن "قاعدة قسرك الأمريكية الواقعة على أراضينا (في محافظة الحسكة بشمال شرق البلاد) تعرضت لهجوم عبر أربع درونز أُطلقت من الأراضي العراقية. تم إسقاط الدرونز دون خسائر"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتابع : "نُحمّل العراق المسئولية وندعوها لمنع تكرار الهجمات التي تهدد استقرارنا.. ونؤكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

وندّد حمو بهذا الهجوم، وهو الثاني من نوعه خلال يومين.

وأعلن الجيش السوري، أمس السبت، أنه صدّ هجوماً بطائرة درون انطلق من العراق على قاعدة التنف في جنوب شرق البلاد، التي كانت تضمم في السابق قوات أمريكية.