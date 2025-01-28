نقيب المهندسين: على جميع دول العالم المشاركة في محو الخطيئة التي حدثت بقطاع غزة

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن «ما حدث في غزة عملية تدميرية كاملة هائلة ترقى لإلقاء الولايات المتحدة الأمريكية قنابل نووية على مدينتي هيروشيما وناجازاكي».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن «ما حدث في غزة كارثة إنسانية صاحبتها حالة من التراخي العالمي من الدول كافة»، قائلًا إن «المطلوب من العالم أن يشارك في محو الخطيئة التي حدثت خلال 15 شهرًا في غزة».

وأشار إلى أن النقابة ستشكل لجنة لوضع الخطط الاستراتيجية وكل المخططات اللازمة لإعادة تعمير غزة، مؤكدًا أنها «تضم مجموعة من أعلى الكفاءات الهندسية المصرية، وبعض الشخصيات التي تستطيع في مرحلة أخرى تقديم استشارات قانونية لتعاقدات يمكن أن تتم مع مجتمعات خارجية».

وذكر أن «هناك مجموعة من شباب المهندسين الذين أجروا أبحاثًا منذ فترة، بشأن الاستفادة من كميات الركام الهائلة الموجودة في غزة، وإعادة تدويرها واستخدامها في بناء المنشآت».

وواصل: «هناك خبراء أثق أنهم قادرون على حل مشكلات كثيرة لتعجيل عملية التعمير، محطات المياه والكهرباء والبنية التحتية دمرت بالكامل، وتلك المسألة تتطلب التعامل معها بأحدث وأعلى خبرات لسرعة التنفيذ وتعميم الاستفادة».