نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الصالون الثقافي الثالث ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، تحت عنوان: "ذوو القدرات الخاصة.. قدرات غير عادية"، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأدار الحوار خلال الصالون الدكتورة هدى حميد، مدير إدارة التحرير والنشر، مسئول ملف الطفل بالوزارة، إذ بدأ ستيفن روماني رؤوف، الحاصل على وسام أفضل موهوب ومبدع عربي، بالحديث عن تجربته المتميزة في مجال الغناء، مؤكدًا أن الإبداع لا يعرف حدودًا، وأهمية الإيمان بالقدرات الذاتية ودعم المجتمع لتحقيق الإنجازات، كما تحدث عن الجوائز التي حصل عليها ومدى تأثير تدريباته في دار الأوبرا المصرية على تطوير مهاراته.

أما كريم المسلمي، بطل الأولمبياد في رياضة الفروسية، فقد استعرض تجربته المميزة في الفروسية، والتي جعلته يحقق المركز الأول في دبي والبحرين، مشيرًا إلى أهمية الخيل كوسيلة لتحقيق الذات، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الخيل معقود في نواصيها الخير"، وتحدث عن دور والدته في دعمه، كما عبّر عن تقديره لاختيار الكابتن وليد خلف له في الفروسية.

فيما قدمت مرفت أحمد فكري عرضًا عن مواهبها في الرسم والأشغال الفنية والكاراتيه، مشيرة إلى الدور الكبير لوالدتها في دعمها منذ الصغر.

كما أظهرت فاتن سيد موهبتها في الرسم، إذ شاركت في العديد من المسابقات الفنية وعروض الإبداع.

أما المنشد زياد هاني فياض، أحد أبطال مبادرة "قادرون باختلاف"، الذي أثار إعجاب الحضور بكلمات ملهمة حول الإرادة والنجاح، مشيرًا إلى أن قصص المشاركين اليوم هي رسالة أمل لكل من يسعى لتحقيق طموحاته، كما أمتع الحضور بعدد من الابتهالات الدينية التي أضافت أجواء روحانية مميزة على اللقاء.

أشاد الحضور والمشاركون بالدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت قيادة وزير الأوقاف، في دعم القضايا المجتمعية والإنسانية، مؤكدين أن رعاية مثل هذه الفعاليات يؤكد اهتمام الوزارة بتعزيز قيم التكافل المجتمعي وتسليط الضوء على النماذج المبدعة، كما عبروا عن تقديرهم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برئاسة الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الذي يبذل جهودًا كبيرة في تنظيم هذه الفعاليات الثقافية التي تبرز القدرات الاستثنائية وتسهم في نشر ثقافة الأمل والعمل.