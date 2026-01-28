ولي عهد الكويت ووزير خارجية الإمارات يبحثان تعزيز العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية

استقبل ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في قصر بيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في إطار زيارة عمل يقوم بها على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الكويتية.

ورحب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الإمارات والكويت، وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين الشقيقين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحث اللقاء مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدولتين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الإماراتية الكويتية، مضيفا أن العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة ترتكز على أسس راسخة من المحبة والثقة والاحترام، ويعمل البلدان من أجل تعزيزها ودفع آفاق التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور على مختلف الأصعدة.