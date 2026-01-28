آلاف الصرب يتظاهرون في بلجراد احتجاجا على إخفاقات الحكومة في التعليم

تجمع آلاف الأشخاص في بلجراد مساء الثلاثاء للاحتجاج على ما يرونه إخفاقات من قبل حكومة صربيا في قطاعي المدارس والجامعات.

واستمع المتظاهرون إلى كلمات ألقاها قادة الجامعات والمدارس انتقدوا فيها "إهمال التعليم وقمع المنتقدين" تحت رئاسة ألكسندر فوتشيتش، حسبما رصد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ودُعي إلى هذا التجمع من قبل حركة الطلاب الصربية تحت شعار: "المعرفة قوة".

ويأتي هذا التجمع كجزء من حركة احتجاجية أوسع أثارها انهيار سقف محطة قطارات في مدينة نوفيساد شمال صربيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

ويحمل الطلاب الذين يقودون الاحتجاجات الحكومة مسؤولية الكارثة نتيجة الإهمال والفساد في إدارة فوتشيتش. وردت الحكومة على احتلال الجامعات وحجب الطرق والتظاهرات الكبيرة بالقوة والاعتقالات التعسفية، وفصل المدرسين الذين يُنظر إليهم على أنهم متعاطفون مع الحركة.