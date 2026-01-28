وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف خالد مغربي وكيل أليو ديانج، لاعب الأهلي، عن كواليس الفترة الماضية للاعب المالي مع ناديه في ظل رغبة نادي فالنسيا الإسباني التعاقد معه.

وقال مغربي عبر أون سبورت: "ديانج لم يكن له طلبات مالية معينة لتجديد تعاقده مع الأهلي وهو معروف عنه أنه لا يتحدث في مثل هذه الأمور".

وأضاف: "علاقة ديانج بجماهير الأهلي قوية وأصبح يتحدث بالعربية بسبب الجمهور ومرتبط بهم بشكل كبير".

وأكمل وكيل ديانج: "أن يطلب فالنسيا التعاقد مع أليو ديانج فهو بسبب الأهلي وقيمته الكبيرة".

وأتم تصريحاته: "توروب متمسك باستمرار ديانج مع الأهلي وأخبره بذلك ورافض فكرة رحيله".

وينتهي تعاقد ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق لتجديد عقده.